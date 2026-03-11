福岡県内の公立高102校（県立94校、市組合立8校）で10日、一般入試があり、約1万2900人が受験した。県教育委員会は5教科（各60点満点で計300点）の予想平均点を166・7点（前年度実績158・7点）と公表。難易度は「前年度よりやや下がった」という。思考力や判断力、表現力の育成と言語活動を重視しており、近年は論述式問題が増加傾向にある。