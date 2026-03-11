「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆中山記念を制したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）はクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日・香港シャティン、芝２０００メートル）に登録した。また、アブダビゴールドＣを勝ったシュトラウス（牡５歳、美浦・武井）も同レースとチャンピオンズマイ