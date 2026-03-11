あれから１５年。デビュー２年目の遠藤汰月騎手（２０）、美浦・伊藤伸＝は、福島県出身で１１年に東日本大震災が発生した時は５歳になったばかりだった。それでもあの時の記憶は鮮明にある。「地震が起きた時は保育園にいました。壁がボロボロと崩れてひび割れして。怖かったですし、すごく記憶に残っています」と当時を振り返る。今でも思い出すとつらくなる。いつも心の中にあり、忘れることのない記憶。それでも３月１１日