全国屈指の激戦区・大阪の夏を熱くしそうな好右腕がいる。大商大高の浅岡慧（けい、2年）だ。身長1メートル79、80キロ。しなやかな腕の振りから繰り出す直球の最速は144キロを誇る。カーブ、スライダー、フォーク、シンカーなど多彩な変化球も操る。10日の練習試合では今春の選抜大会に初出場する帝京長岡（新潟）との一戦に2番手で登板。制球が定まらない場面もあったが、3回0/3を投げ2失点だった。まだ荒削りで完成形に遠いが