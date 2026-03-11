「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）２走前の中日新聞杯を鋭い差し脚で制し、重賞初Ｖを飾ったシェイクユアハートが重賞２勝目を狙う。前走の京都記念は４着に敗れたものの、最後までバテることなく地力の高さを示した。今回は相性のいい舞台に変わるだけに勝機は十分だ。中日新聞杯では、上がり３Ｆ３３秒２の鋭い決め手を繰り出して鮮やかに差し切り勝ち。続く京都記念でもラストまで脚を伸ばして４着。地力強化と近況の充実