東日本大震災の発災から15年を迎えるきょう11日、テレビ各局では特別番組などで、あの日を振り返るとともに教訓を伝える。ガレキの中から買ってもらった自転車を見つける少女(福島・相馬市)＝フジテレビ『FNN東日本大震災15年特別番組わ・す・れ・な・い未来へつなぐ311の記録』より(C)フジテレビNHK総合では『午後2時46分被災地の祈り〜東日本大震災15年〜』(14:30〜15:00)を放送。被災地から追悼の祈りを、宮城県の震災