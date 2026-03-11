ホルムズ海峡のタンカー巡る情報に右往左往ドル円は１５８円台回復＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、後半に市場は目まぐるしい値動きとなった。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。 これを受けて原油が一時７６ドル台まで急落する