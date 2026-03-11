スピードスケートの高木美帆選手が現役生活を終えた。出場した4度のオリンピックで獲得したメダル数「10」は夏冬通じて日本歴代3位、女性では1位。日本のオリンピアンを代表する選手の1人であることは疑いない。リンクの外でも、凛としたルックスと一本筋の通った人柄で人気を博してきた。そのセカンドキャリアでの活躍が期待されるが、偉大な功績を残した選手であるだけに外部からの“誘惑”も多いはず。過去には、自民党の党大