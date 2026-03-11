本日3月11日（水）、『朝メシまで。』2時間スペシャルが放送される。ゲストにサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と八木亜希子、特別ナレーションに室井滋を迎えた今回は、サンドウィッチマンが育った宮城県が舞台。あの日から15年、未曽有の大災害を乗り越え、誰かのために夜から朝まで元気に働く仕事人たちを大調査する。◆ウエンツ瑛士、東松島で牡蠣収穫今回は番組MCのひとり、ウエンツ瑛士がスタジオを飛び出してロ