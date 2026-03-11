4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の追加キャストとして、FANTASTICSの八木勇征、綱啓永、安斉星来、川床明日香、超特急の草川拓弥、山口紗弥加の出演が発表された。 参考：八木勇征、芝居の経験が広げたアーティストとしての表現力「歌詞の読み方が変わった」 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正