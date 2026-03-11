３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終戦で、日本女子代表はベトナムと対戦。４−０で快勝を飾った。初戦で台湾を２−０、第２戦でインドを11−０で下していたなでしこジャパンはこれで３連勝。17得点０失点という凄まじい成績でベスト８に駒を進め、準々決勝ではフィリピンと対戦する。タイトルを争うライバルである中国のメディアも、日本の強さに驚嘆。ポータルサイト『捜狐』