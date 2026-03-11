幸福度、生活満足度、愛着度、定住意欲度…「暮らし続けたい」都道府県はどこ？過疎化や少子高齢化が進む中で、各自治体は人口流出を抑え、地域の持続性を高めるための施策を進めている。では実際に、住民はその地域で暮らし続けたいと感じているのだろうか。ブランド総合研究所は、都道府県ごとに住民の幸福度や定住意欲度、住民の悩みや地域の課題などを数値化する調査『第7回幸福度調査2026』（※）を実施。調査において地