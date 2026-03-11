オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、現地３月10日にグループステージの全日程が終了。ベスト８が出揃った。各組の上位２か国と各組３位の上位２か国が決勝トーナメントに進出。A組では１位の韓国と２位のオーストラリア、３位のフィリピン、B組では１位の中国、２位の北朝鮮、３位のウズベキスタン、C組では１位の日本と２位の台湾が勝ち進んだ。初戦のカードが決まった決勝トーナメント表に各国ファンも注目。SNS