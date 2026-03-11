11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万4870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては621.61円高。出来高は1万7708枚だった。 TOPIX先物期近は3700ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.72ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54870+410 17708 日経225