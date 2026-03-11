北海道遠軽町の国道で軽乗用車が立ち木に衝突する事故があり、８０代の男女が搬送されました。そのうち男性は病院で死亡が確認されました。立ち木の表面がえぐれ、あたりには車の部品でしょうか、金属片が散らばっていました。 事故があったのは遠軽町白滝の国道です。３月１０日午前８時半ごろ、「軽乗用車が立ち木とぶつかったようだ」と通行人から警察に通報がありました。警察と消防によりますと、軽乗用車に乗っていたいず