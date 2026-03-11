◇オープン戦ソフトバンク2―2巨人（2026年3月10日宇部）ソフトバンク2年目の庄子が「7番・二塁」で出場し気を吐いた。3回に右前打、5回に中前打を放ち、3打数2安打。「途中から行く時と同じ気持ちで打席に入りました。守備と打撃で結果、内容ともに良かったですし、いいアピールになったかと思います」とマルチ安打の活躍を振り返った。小久保監督は「スタメン2回目で途中出場が多いですけど評価は高いです」と話した。