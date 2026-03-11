右肘関節炎で離脱中の日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が11日にも、春季教育リーグのオイシックス戦（鎌ケ谷）で実戦復帰する方針であることが分かった。沖縄キャンプ中の2月19日、中日との練習試合に出場予定で敵地・北谷入りしたが、急きょ欠場。試合前練習にも参加せず、キャンプ地である名護市内の病院で精密検査を受け、右肘関節炎で試合復帰まで約3週間と診断されていた。24年オフは大分で行っていた自主トレで左手を負