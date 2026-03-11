◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)今大会限りで、代表を引退することを決めていたチェコのオンジェイ・サトリア投手。試合後に高橋宏斗投手と宮城大弥投手とともに写真撮影を行いました。ベンチに戻ろうとしたサトリア投手に東京ドーム全方位から拍手が。スタンディングオベーションをおくるファンも多く見られ、4万人以上のファンからの歓声をその場に立ち止まり、受け止