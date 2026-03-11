◇教育リーグソフトバンク1―9広島（2026年3月10日タマスタ筑後）ソフトバンクの大関が教育リーグ・広島戦で先発し、4回2/3、75球を投げ、3安打2失点4奪三振だった。「リズムを良くすることで制球面を良くしようという狙いがあった。いろいろデータが出た」制球力アップを目指し、一連の投球動作の中で「定め」と呼ぶ動作の“リズム”を良くするピッチングを試した。大関は投球フォームを「崩し・定め・引っ張り」と3