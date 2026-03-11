◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチェコ（10日、東京ドーム）試合前の会見で井端弘和監督がNetflixでの配信について英語で質問を受けました。WBCは日本国内ではNetflixが4会場で行われているすべての試合を配信しています。井端監督は「朝からずっと見てますし、この試合が終わった後にアメリカラウンドの試合を見られるのはありがたい」と語りました。「1日中、野球中継を見られてる。向こうに行って