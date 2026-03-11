◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグCブロック日本新薬（2勝1敗）6―5日本製鉄かずさマジック（3敗）（2026年3月10日等々力）日本新薬は、第1試合でNTT東日本が勝利した時点で予選敗退が決定。松下和行監督は「強い気持ちでこの一戦に臨もう」と結束を呼びかけ、逆転勝ちに結びつけた。5回を終え2―5の劣勢。だが6回に後藤の2点二塁打で追いつき、さらに前打席で左越えソロを放っていた8番・西川が決勝の中前適時