3月8日に行われた名古屋ウィメンズマラソンで優勝と2秒差の2位だった佐藤早也伽選手(積水化学)が10日、自身のインスタグラムに投稿。決意を新たにしました。強い風が吹き荒れるレース。その中で冷静に先頭集団で好位置をキープします。佐藤選手は、終盤に2時間17分台の自己記録を持ち前回大会優勝のシェイラ・チェプキルイ選手(ケニア)とのデッドヒートとなり、2時間21分56秒の2位でフィニッシュ。1位とはわずか2秒差でした。前回