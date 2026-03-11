◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス1回戦が10日に行われ、大藤沙月選手(世界ランク13位)が中国の王曼碰選手(同2位)に3-0(11-7、11-5、11-3)のストレート勝利で2回戦進出を決めました。第1ゲームは中盤以降引き離して、幸先よく先取。武器のバックハンドを軸に続くゲームも奪います。第3ゲームは王曼碰選手がバックサーブを出して打開を図りますが、大藤選手がしっかり対応し、このゲーム