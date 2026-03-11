◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は10日、日本女子代表・なでしこジャパンのグループステージ第3戦ベトナム戦が行われ、4−0で勝利。日本は3連勝を飾り、準々決勝の大一番に挑みます。日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯