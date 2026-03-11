「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉弥生賞ディープ記念３着のアドマイヤクワッズ（牡、友道）は予定通り皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。「正攻法の競馬をしてくれました。距離は二千までは大丈夫だね」と友道師。昨年９月の阪神で未勝利戦を勝ち上がったエチゴドラゴン（牡、宮