「アネモネＳ」（１４日、中山）ここを勝って本番を迎えたい。アルアイン産駒のファンクションは、昨年１１月に福島芝１８００メートルの新馬戦を勝ち上がり、前走の菜の花賞では積極的な競馬で勝ち馬から頭差の２着に善戦した。ともに２番手からレースを進める正攻法の競馬で能力の高さを示した。相田助手は「新馬戦の前から走りにセンスの良さを感じていた馬。前走は差されて残念だったけど、勝ちにいく競馬をしてしっかり走