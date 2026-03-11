俳優のディーン・フジオカ（45）が主演を務めるフジテレビ連続ドラマ「LOVEDONE」（4月8日スタート、水曜後10・00）の新キャスト6人が11日、発表された。女優の山口紗弥加（46）が法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」と共に捜査を進める所轄の刑事役を演じる。主演のディーンとは「モンテ・クリスト伯−華麗なる復讐−」（2018年）以来、約8年ぶりの共演で「刑事としての誇りを、野生的に演じたいです