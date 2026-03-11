◇オープン戦ソフトバンク2―2巨人（2026年3月10日宇部）若鷹に「喝！」。ソフトバンクは10日、巨人とオープン戦を行い、小久保裕紀監督（54）が試合後に緊急ミーティングを招集した。渡辺陸捕手（25）が7回に同点の2点二塁打を放ったが、直後に二塁走者でけん制死。渡辺はオープン戦で5打数4安打と打撃好調だが、凡ミスをしては戦力として計算できないと苦言を呈した。開幕を約2週間後に控え、リーグ3連覇を目指すチーム