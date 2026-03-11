「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）弥生賞ディープ記念をバステールで制した斉藤崇厩舎が、今週も皐月賞トライアルに有力馬を送り出す。シンザン記念２着のサウンドムーブが満を持してスタンバイ。前走は外を回りながら力強い末脚を繰り出して、重賞レベルでも通用することを証明した。チューリップ賞３着で桜花賞を見据えるアランカールもおり、厩舎は牡牝クラシックへ着々と強力布陣を築きつつある。初の中山コース＆直