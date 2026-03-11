秋篠宮家の長男・悠仁さまは、大学の春休みを利用して、2月26日から2日間の日程で京都市を訪問されました。初日は明治天皇陵などを参拝し、成年式終了をご報告。２日目は西陣織の織元を視察されました。明治天皇陵などをご参拝26日午後、悠仁さまは伏見区にある明治天皇陵を初めてご参拝。ゆっくりと天皇陵の前に進み、玉串を捧げ、令和7（2025）年9月に成年式を終えたことを報告されました。隣接する昭憲皇太后陵にも拝礼された悠