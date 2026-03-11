スピードスケート女子の高木美帆（３１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、オランダ人のヨハン・デビット・コーチ（４６）と二人三脚で歩んだ競技人生に別れを告げた。現役ラストレースとなった世界選手権（８日、オランダ）で総合３位に輝き、１０日に成田空港に帰国。高木は「まだその実感が湧かないところはあって、いつものシーズンが終わった感覚で（日本に）戻ってきている。普段なら練習が始まるまでに、何をしなきゃいけない