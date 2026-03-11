東日本大震災から15年。再び立ち上がり、復興への思いを胸に歩み続けてきたアスリートたちに、競技を続ける喜び、そして重みを聞いた。「僕らが車で30分ぐらい前に通過したコンビナートで火災が起きていて、時間がずれていたら大変なことになっていたと思います」地震が起きたとき、仙台育英高校2年だった服部勇馬は、千葉県内で合宿をしていた。「ニュースでは、毎週末通っていた荒浜（宮城県仙台市）のクロスカントリーコー