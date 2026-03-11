勇志国際高校がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得し、日本に感動を呼んだ中井亜美（TOKIOインカラミ）。籍を置く高校が9日、インスタグラムを更新し、学校を訪れた17歳の等身大の姿を公開した。中井が在籍するのは、広域通信制の勇志国際高校・千葉学習センター。公式インスタグラムに「貴重な合間をぬってさらにメダルを持って学校にも顔を出してくれました」などとつづり、