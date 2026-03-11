職場が変われば常識も変わるものだが、前職のルールが染み付いて抜け出せない人もいるようだ。投稿を寄せた40代女性（福岡県／パート）は、過去に勤務していたブラック企業と今のパート先のギャップに戸惑っているという。女性が独身時代に勤めていた会社は、私語に対して異常に厳しかったようだ。（文：篠原みつき）「少し同僚と小声話しただけで……雷が落ちる女性によると、以前の職場は「少し同僚と小声話しただけで」、勤務歴