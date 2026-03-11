人材会社のジェイックは3月10日、「“働きすぎ”の境界線」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年2月9日から2月14日にかけて、同社の就職支援サービスを利用して就職・入社した20代の正社員142人を対象にネット上で実施した。20代正社員の約7割が月20時間以上の残業で「働きすぎ」と感じており、法定上限である月45時間との間に大きな認識のギャップがあることが明らかになった。約8割が「月45時間」を下回る水準