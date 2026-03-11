アットホームは2026年3月10日、「不動産のプロに聞いた！『新社会人の一人暮らしにおすすめの条件・設備』ランキング」の結果を発表した。調査は2026年1月に、2025年中に賃貸物件を探す顧客を担当した全国のアットホーム加盟店469店を対象に、インターネット上で実施した。不動産のプロが新社会人の一人暮らしに最も推奨する条件1位は「スーパーマーケット・コンビニ・ドラッグストアが徒歩圏内」で48.4％に達した。2位の「最寄り