TOYO TIRE株式会社は、オフロードブランド「OPEN COUNTRY（オープンカントリー）」と、フラッグシップブランド「PROXES（プロクセス）」の2本を軸に、2026年のカーライフを彩る新たな世界観を提案している。 1983年。当時の4WD・アウトドアブームの中、TOYO TIRES オフロードタイヤ「OPEN COUNTRY」が誕生。海を渡り、ピックアップトラックの本場・北米で育てられ、今では「オプ