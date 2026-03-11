会社のヤバい体質や上層部の本性に気づいてしまったら、さっさと見切りをつけるのが正解だろう。東京都の50代男性（自動車整備／年収500万円）は、入社したその年に「出来る社員が2人辞めました」と当時の状況を明かす。人が減ったことでポストが空いたと喜ぶ若手もいたようだが、男性の視点は極めて現実的だった。（文：篠原みつき）「チャンスと考える下っ端や新入社員は本質が分かってない」「こういう時にチャンスと考える下っ