フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した、プロスケーターの羽生結弦さん（３１）が１０日、出身地の仙台市内でスポーツ報知の単独インタビューに応じ、１１日で発生から１５年となる東日本大震災への思いを語った。座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」を宮城で開催するなど、被災地への支援、応援を続けている。「やっと、３１歳らしい背負い方みたいなも