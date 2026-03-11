西武では、４月１１日、１２日のロッテ戦（ベルーナドーム）で、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンと共に歩むプロジェクト「ＰＲ１ＤＥＳＥＲＩＥＳ」を開催。両日ともに、貴重な歴代ユニフォームを集めた特別展示を実施するほか、入団初期のインタビューなどをまとめた「週刊ベースボール栗山巧特別号」の配布を行うと発表した。栗山選手の軌跡をたどる特別展示『ＰＲ１ＤＥＳＥＲＩＥＳＥｐｉｓｏｄｅ“１”』