東日本大震災の発生から１５回目の３月１１日を迎えた。福島県出身の遠藤汰月（たつき）騎手（２０）＝美浦・伊藤伸一厩舎＝は、「こういうことが全国各地でいつ起きるか分からないですし、海外では戦争とかも起きていますので、多くの人が無事にいてほしい。改めてそういう気持ちになるのが３月１１日です」とつらい経験があるからこそ、平和に過ごすことのありがたさをより一層、かみ締めている。「この機会にしっかりと対策