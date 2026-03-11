◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）阪神の新外国人左腕のイーストン・ルーカス投手が甲子園で初登板し、３回を２安打無失点と好投した。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、力強い速球と切れ味鋭い変化球を誇るピッチングからリリーフ起用を提言。左アキレス腱（けん）を断裂し、今季中の復帰が絶望的な石井大智投手の代役になり得ると断言した。新外国人左腕のルーカスには驚かされた。最速１５３キロの真っすぐは