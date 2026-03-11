【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は10日、イランがエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡で機雷を敷設したり、既にある機雷を撤去したりしなかった場合には「前例のない水準の軍事的措置」を取ると交流サイト（SNS）で警告した。レビット大統領報道官は海峡で船舶の航行の自由を確保するため米軍が「追加的な選択肢」を調整していると説明。国防総省は対イラン軍事作戦で約140人の米軍関係者が負傷し8人が重傷だ