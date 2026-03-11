賢く打席内で三振を選択したムン・ボギョン。彼は猛烈な批判の的となっている(C)Getty Images劇的な形で17年ぶりとなるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でのベスト8進出を決めた韓国代表。「失点を2点以内に抑える」かつ「5点差以上で勝利する」という極めて過酷な条件を同時に満たす必要があった彼らの熱き戦いは、ここ日本でも小さくない話題を生んだ。【動画】ウイニングボールを掴み、歓喜爆発の韓国代表ムン・ボ