アイスショー「羽生結弦 notte stellata 2026」の座長を務めた羽生結弦さん(C)産経新聞社フィギュアスケート男子シングルで2014年ソチ、2018年平昌と五輪2連覇の羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦 notte stellata 2026」が3月7日から9日までの3日間、宮城県のセキスイハイムスーパーアリーナで開催された。出演した名スケーターが羽生さんとの2ショットや、ショーの舞台裏の写真をSNS上に公開している。【写真】