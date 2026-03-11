◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）終わってみれば完勝だった。１次Ｒを４連勝で締めた井端弘和監督（５０）は「苦しめられてああいう展開になったんですけど、何とか勝ててよかった」と振り返った。疲労を考慮し大谷と鈴木を休養させ、控えメンバーを中心に組んだ打線がなかなか点火しなかった。１２０キロ台の直球とチェンジアップを操る軟投派のサトリアに５回途中まで無得点。２番手は１