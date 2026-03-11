三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第132話は、大学入試後の「得点開示」について考える。東大の配点はブラックボックス東京大学現役合格を目指す龍山高校の生徒たち。指導をする東大合格請負人・桜木建二は、たった0.1点の差で合否が分かれる残酷さについて、他の先生と話し合うのだった。受験生のとき、塾