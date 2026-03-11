◇オープン戦広島1―6DeNA（2026年3月10日横浜）広島の開幕投手候補・森下が制球に課題を残した。中5日でオープン戦2度目の登板に臨み、4回で球数73球を要して8安打3失点。初回2死三塁で筒香に左越え2ランを被弾するなど、総じて投球が高く「全然ダメ。どの球種も良くなかったので、反省ばかり」と厳しい表情で語った。前回4日のオリックス戦で3回零封しても好投は続かず、「映像をしっかり見ながら取り組んでいきたい」