◇オープン戦オリックス4―1ロッテ（2026年3月10日ZOZOマリン）オリックス・新助っ人のジェリーは敵地のZOZOマリンで初登板した。先発で3回3安打1失点（自責0）で球数は67球を要した。そのため球数50球で4回を消化した前回4日の広島戦からイニングを伸ばせなかった。「投球内容に関しては、全く納得のいかないものでした」。自らのけん制悪送球も含めてチームは3失策。ただ、最少失点に抑えた12球団最長身2メートル13右