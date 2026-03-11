◇オープン戦中日7―12ヤクルト（2026年3月10日バンテリンD）中日・サノーが“本拠地1号”を放った。2回無死一塁、松本健の内角145キロ直球をフルスイング。左翼席へ放り込んだ一発は、2月23日のロッテ戦以来となるオープン戦2号2ランだ。1メートル96、126キロの規格外サイズで、愛称は「ゴリラ」。特有の四足歩行「ナックルウオーク」や胸を叩く「ドラミング」などゴリラパフォーマンスもホーム初披露し、「ようやくホ